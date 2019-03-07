صور.. سنغافورة تعتزم افتتاح أغرب مطار في العالم!

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سنغافورة تعتزم افتتاح أغرب من مطار في العالم، إذ يحتوي المطار على غابة وأكبر شلال داخلي في العالم.

ومطار شانغي جويل الجديد الذي تبلغ كلفته 951 مليون جنيه إسترليني، سيتم افتتاحه في أبريل المقبل لتقديم تجربة جديدة لعشاق السفر.

وسيتم فتح مطار "شانغي جويل" (جوهرة شانغي) أمام حركة الزوار بدءاً من 17 أبريل، ويوصف المطار بأنه "وجهة سياحية متعددة الأبعاد ذات مستوى عالمي"، بحسب "دايلي ميل".

ويضم المطار عددا من المرافق المتعلقة بالطيران والسفر والسياحة، بالإضافة إلى مجموعة من مناطق الجذب المتفردة.

ويتوقع أن تكون ميزة Rain Vortex (دوامة المطر) في أكبر شلال داخلي من أهم مواقع الجذب في المطار.

ويتكون المطار من 10 طوابق في مساحة إجمالية تبلغ 137 ألف متر مربع، وسحاط الشلال بعدد كبير من المطاعم والمتاجر التي يصل عددها إلى 300، وفندق خاص يتكون من 130 غرفة.

ويضم الطابق العلوي في الفندق متنزها ومناطق جذب سياحي وألعابا وحدائق ومسارات للمشي وأماكن لتناول الطعام.