"يوم الصمت".. يجمّد النشاطات في بالي ويوقف حركة الطيران

يعمّ الهدوء الخميس جزيرة بالي الإندونيسية للاحتفال بمهرجان "يوم الصمت" السنوي، وقد أوقفت الرحلات الجوية والإنترنت وأغلقت مناطق الجذب السياحي لإتاحة وقت للتأمل والتفكير.

وخلال المهرجان الذي يعرف محليا باسم "نييبي"، يبقى الهندوس الذين يعيشون في الجزيرة في منازلهم لمدة 24 ساعة للتأمل.

كذلك يطلب من السياح ومن الأشخاص الذين لا يتبعون الديانة الهندوسية أن يشاركوا في هذا اليوم من خلال البقاء في أماكن إقامتهم.

ولا يسمح للسيارات والدراجات النارية بالسير في الشوارع إلا في حالات الطوارئ، كما يجب إطفاء الأنوار في البيوت وعلى الطرق إضافة إلى إغلاق كل أماكن الجذب السياحية ومراكز التسوق.

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وأعلن مطار نغورا راي الدولي أنه سيغلق الخميس لمدة 24 ساعة اعتبارا من السادسة صباحا (23:00 مساء يوم الأربعاء بتوقيت غرينتش)، ما سيؤثر على 468 رحلة جوية من بينها 207 رحلات دولية.

وقال المسؤول عن العمليات في المطار إلفي أمير في بيان: "المطار هو من أكثر الأماكن المسببة للإزعاج، ولأن الهندوس عليهم أن يركزوا على نشاطهم الديني.. ستتوقف كل العمليات فيه".

وأعطت الحكومة المحلية أوامر لمزوّدي خدمات الإنترنت النقال بوقف عملهم، باستثناء الخدمات العامة الأساسية.

وقال رئيس جمعية بالي للسياحة آي كيتوت أردانا لوكالة "فرانس برس" الأربعاء: "نأمل أن يحترم السياح هذا التقليد ويشاركوا فيه من خلال عدم خروجهم من الفنادق"، مضيفاً أن الزوار يمكنهم أن يستفيدوا من هذا اليوم للاستمتاع بالأجواء الهادئة في الجزيرة.

وأوضح أن "نييبي من أكثر الفعاليات فرادة في بالي، وجزء من السياح يأتي من أجل خوض هذه التجربة".

والأربعاء، عشية بدء "نييبي"، أقامت الجزيرة طقوسها السنوية بالاحتفال. وخلال المواكب الملونة، استعرضت دمى "أوغو أوغو" في الشوارع قبل أن تحرق، لتمثيل التجديد والتنقية.

وإندونيسيا دولة ذات غالبية مسلمة، لكن أكثر من 80% من سكان بالي هندوس.