بيوم المرأة العالمي.. ميغان ماركل تحصل على وظيفة جديدة

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن دوقة ساكس، ميغان ماركل، ستتولى منصب نائب صندوق الكومنولث الذي يرأسه زوجها الأمير هاري.

وترعى الملكة إليزابيث الصندوق الخيري الذي يهدف إلى تمويل ودعم المشاريع الشبابية حول العالم.

ويركز الصندوق على مساعدة الشباب الذين يقودون التغيير الاجتماعي الإيجابي في بلدانهم، وخدمة المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل للشباب.

وستركز ميغان في دورها الجديد الذي تولته في يوم المرأة العالمي، على خلق شراكات جديدة للصندوق مع قطاعات الشباب تدعم بشكل خاص النساء والفتيات.

وستنضم دوقة ساكس اليوم الجمعة إلى حلقة نقاش تنظمها رابطة الكومنولث الخيرية لمناقشة القضايا التي تؤثر على النساء، ضمن برنامج الاحتفال بيوم المرأة العالمي.