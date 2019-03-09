الإمارات.. رضيعة تسقط من علو 35 متراً على سيارة و"تنجو"

يبدو أن الحياة تمسكت بالطفلة لين، ابنة ال 19 شهراً، وأبت أن تتخلى عنها. فبعد أن سقطت أواخر الشهر الماضي من الطابق العاشر حيث تقطن عائلتها، أكد الطبيب المرافق لها أنها تتعافى، وأنها ستخرج خلال الأيام المقبلة من العناية الفائقة، بعد أن أصيبت بعدة كسور.

وقد أكد استشاري العناية الفائقة للأطفال في مستشفى توام الإماراتي، أن لين محمود، التي سقطت من شرفة منزلها في الدور العاشر، على ارتفاع 35 متراً تقريباً، على زجاج سيارة متوقفة في الأسفل، ستغادر وحدة العناية الفائقة للأطفال، خلال أيام قليلة، مضيفاً أنه سيتم تحديد ما إذا كانت ستخرج إلى قسم الأطفال في المستشفى، أم لاستكمال علاجها في مستشفى صقر برأس الخيمة، مشيراً إلى أن فريق وحدة العناية الفائقة بالأطفال، من أطباء وممرضين ومهنيين، نجح في إنقاذ الطفلة، وإفاقتها من غيبوبتها، وفصل جهاز التنفس الاصطناعي عنها لتبدأ في التنفس بصورة طبيعية.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن الطبيب قوله إن الطفلة أدخلت وحدة العناية المركزة في 20 فبراير الماضي، بعد تحويلها من مستشفى صقر، إذ كانت تعاني كسوراً متعددة في الجسم، وإصابات في الصدر والبطن، وتستخدم جهاز التنفس الاصطناعي.