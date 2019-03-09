غينيس تكرم أكبر معمرة بالعالم

كرمت سيدة يابانية، تبلغ من العمر 116 عاما وتحب لعبة عطيل للطاولة، اليوم السبت بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم.

واعترفت الموسوعة المعنية بالأرقام القياسية رسميا بالسيدة "كين تاناكا" في احتفال بدار لرعاية المسنين تعيش فيها في فوكوكا جنوب غربي اليابان. حضر الاحتفال أسرتها وكذلك رئيس البلدية.

ولدت تاناكا يوم 2 يناير/كانون ثان 1903، وكانت السابعة من بين ثمانية أطفال.

وتزوجت هيديو تاناكا عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلا آخر.

وعادة ما تستيقظ تاناكا الساعة 6 صباحا وتستمتع بدراسة الرياضيات.

يشار إلى أن المعمرة السابقة كانت أيضا امرأة يابانية، تدعى تشيو مياكو، التي توفيت في يوليو / تموز عن عمر ناهز 117 عاما.

قبل مياكو، سجل ياباني أيضا رقما قياسيا كأكبر معمر في العالم.

ويميل اليابانيون إلى إظهار المعمرين في بلادهم، حيث تهيمن اليابان على قائمة أكبر معمري العالم.

بالرغم من أن تغيير العادات الغذائية يعني أن البدانة آخذة في الارتفاع، فإنها لا تزال نادرة نسبيا في بلد تركز تقاليد الطهي فيه على الأسماك والأرز والخضروات والأطعمة الأخرى قليلة الدهون.

وذكرت غينيس أن أكبر معمر في العالم ما زال يخضع للتحقق بعد وفاة الرجل الذي حصل على التكريم، ماسازو نوناكا، الذي كان يعيش على جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان، في يناير/كانون ثان عن عمر ناهز 113 عاما.