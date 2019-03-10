جنيفر لوبيز تنشر صورة.. غروب وخاتم ألماس وقلوب

أكدت النجمة العالمية جنيفر لوبيز ونجم البيسبول الأميركي السابق أليكس رودريغيز، السبت، خطوبتهما عبر "إنستغرام".

وقد نشر كل واحد منهما صورة ليديهما عند مغيب الشمس مع خاتم ضخم من ألماس في إصبع جنيفر لوبيز.

وقد نشرت المغنية الشهيرة الصورة من دون أي تعليق مرفقة فقط بقلب، فيما أورد رودريغيز الصورة من جانبه بتعليق "لقد قبلت عرض لزواج".

وتبدأ المغنية البالغة 49 عاما وهي المنتجة التنفيذية وعضو لجنة التحكيم في مسابقة "وورلد أوف دانس" جولة فنية في وقت لاحق من السنة الحالية في أميركا الشمالية.

وسبق لها أن تزوجت ثلاث مرات مع أوجاني نوا والراقص كريس جاد والمغني مارك انطوني الذي أنجبت منه طفلين توأمين في الحادية عشرة.

وكانت لها علاقة مع الممثل بن أفليك حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

واعتزل رودريغيز (43 عاما) وأصله من الدومينيكان اللعب في العام 2016 بعد مسيرة طويلة أمضاها خصوصا في صفوف فريق نيويورك يانكيز للبيسبول.

وقد تلطخت سمعته بعدما أقر باستخدامه مواد منشطة. وقد منع عن اللعب في موسم 2014. وهو محلل في لعبة البيسبول في إطار برنامج تلفزيوني.

وكان متزوجا سابقا من سينتيا سكورتيس وله منها ابنتان.