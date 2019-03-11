يعرض 315 ألف دولار للزواج من ابنته بهذه الشروط الغريبة

عرض مليونير تايلاندي يدعى، أرون رودثونغ، مبلغا ماليا خياليا للشخص الذي سيتزوج ابنته كارنسيتا، البالغة من العمر 26 عاما.

ونشرت صحيفة "الميرور" البريطانية قصة رودثونغ، البالغ من العمر 58 عاما، والذي قال إنه مستعد لمنح أي رجل يقبل بابنته كارنسيتا مبلغا يعادل 315 ألف دولار.

ووضع والد الفتاة 3 شروط للزواج من كارنسيتا، كان من أغربها ألا يكون ذكيا كثيرا.

وتقدم أكثر من 10 آلاف رجل للزواج من كارنسيتا، الذي وقع اختيارها على شاب يبلغ من العمر 28 عاما ويدعى بريميوسابون خونغساي، والذي قالت كارنسيتا "بريميوسابون لطيف جدا، لكن أبي رفضه، لأنه وسيم جدا.. إنه متخوف من أن يحطم قلبي".

وذكر رودثونغ أنه ألغى العرض، الذي تقدم به، لكنه أشار إلى أن زوج ابنته المستقبلي سيحصل على بعض المال بدون شك.