إضراب فني.. عازفو أوركسترا شيكاغو يوقفون الموسيقى

بدأ أفراد أوركسترا شيكاغو السمفونية، وهي من الأشهر في الولايات المتحدة، إضراباً الاثنين بعد 11 شهراً من المحادثات غير المثمرة بشأن الرواتب.

ويؤكد العازفون أن القائمين على الأوركسترا يسعون إلى قضم رواتبهم ومخصصات أخرى على رغم ارتفاع إيراداتها.

وقال عازف الباص ستيف ليستر الذي يقود المفاوضات باسم الموسيقيين إن "الإدارة تحاول الحد من مصادر دخلنا الأساسية وضرب حقوقنا المضمونة في التقاعد، ما سيؤثر على أعضائنا ويشكل خطرا حتى على مستقبل الأوركسترا".

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ويعتزم العازفون تنفيذ اعتصام أمام المركز السمفوني في شيكاغو حتى التوصل إلى اتفاق.

وأعرب مجلس إدارة الأوركسترا عن خيبة أمله من هذه الحركة الاحتجاجية في عز موسم العمل للفرقة، معتبراً أن مطالب الموسيقيين "غير منطقية وتلحق الأذى بمستقبل الأوركسترا على المدى الطويل".

أما المدير الموسيقي للأوركسترا الإيطالي ريكاردو موتي فقد أعلن تأييده للإضراب. وكتب في رسالة لمجلس الإدارة: "أفهم حاجاتهم والطريقة التي يجب التعاطي معهم من خلالها، هم يضمون بعضا من أفضل الموسيقيين في العالم".

وأضاف "آمل أن نعطي للفنانين الطمأنينة والهدوء اللذين يحتاجان إليهما لإنجاز عملهم".

وكان أعضاء أوبرا شيكاغو الذين تدافع عنهم النقابة عينها، أطلقوا في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إضرابا مشابها في مواجهة سياسة عصر النفقات المتبعة من الإدارة.