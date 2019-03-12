اعتراف صادم لمصري سجل فيديو مروعاً لقتل أطفاله الثلاثة

اعترف مواطن مصري بتفاصيل جريمة مروعة بحق أطفاله الثلاثة، الذين قتلهم في منطقة المرج شرق القاهرة بمساعدة زوجته، والتي قام بتسجيل فيديو لها خلال تنفيذ المذبحة لضمان صمتها.

وتكشفت الجريمة المروعة، عندما قامت أم الأطفال بالتواصل مع أحد البرامج التلفزيونية في مصر، وقالت إن زوجها ضربها حتى أصابها بالعمى، ثم قام بعد ذلك بقتل أطفاله الثلاثة بمساعدة زوجته الأولى.

وألقت الشرطة المصرية القبض على المتهم، الذي قال إنه كان متزوجاً من سيدة تكبره في السن، ولم تنجب منه، وعقب ذلك تزوج بأخرى وأنجبت له 3 أطفال في أعمار مختلفة، وقامت زوجته الأولى بتحريضه على قتل أبنائه، مدعية أنهم ليسوا من صلبه وأنه غير قادر على الإنجاب، وأنها سوف تقوم بإعطائه أموالا لشراء سيارة وتسجيل شقة باسمه.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته، أنه قام بالاعتداء على زوجته الثانية أم الأطفال، وأصابها بالعمى، ثم أرغمها على تجهيز إناء كبير الحجم مملوءا بالماء وقاما بكتم أنفاس الأطفال بداخله، ثم توثيق لحظات القتل بواسطة كاميرا الموبايل، والتخلص من الجثث عن طريق رميها في الترعة.

وعثرت الشرطة المصرية على "فلاش ميموري"، يحتوي على مقطع فيديو لحظة ارتكاب جريمة قتل الأطفال ووضعهم داخل جوال، تمهيداً لإلقائهم في الترعة، وكشفت التحريات عن مسؤولية زوجتي المتهم الاثنتين في وقوع الجريمة بسبب خلافاتهما الأسرية.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين هم الأب والزوجتان 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الأطفال الثلاثة وإخفاء جثثهم.