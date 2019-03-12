ترمب يبرّر "عاصفة" تيم آبل .. "اختصاراً للوقت"

بعد أن تلقفت وسائل الإعلام الأميركية والعالمية، هفوة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتسميته لرئيس شركة آبل بـ"تيم آبل" بدل تيم كوك، برّر ترمب تلك التسمية التي أطلقها الأسوع الماضي، قائلاً إنه قام بذلك "اختصارا للوقت والكلام"، منتقداً في الوقت عينه كل تلك الضجة التي أثارتها بعض وسائل الإعلام.

وكتب الرئيس الأميركي على حسابه على تويتر، الاثنين، قائلاً: "تكلمت بسرعة عن تيم آبل (الشركة) مع استخدام تيم/آبل، لأنها وسيلة سهلة تسمح باختصار الوقت والكلام".

At a recent round table meeting of business executives, & long after formally introducing Tim Cook of Apple, I quickly referred to Tim + Apple as Tim/Apple as an easy way to save time & words. The Fake News was disparagingly all over this, & it became yet another bad Trump story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 11, 2019

وتابع منتقداً بعض وسائل الإعلام: "لكن سرعان ما تطرقت مصادر الأخبار الزائفة إلى هذه الحادثة لتهزأ منها وحوّلتها إلى خبر سلبي جديد عن ترمب".

يذكر أنه إثر اجتماع عقد الأسبوع الماضي في البيت الأبيض لمديري الشركات الأميركية الكبرى، شكر الرئيس الأميركي "تيم آبل" على استثمارات المجموعة العملاقة في مجال التكنولوجيا واستحداثها لفرص عمل.

وبعد عبارة ترمب هذه، عمد كوك إلى تغيير اسمه الظاهر على حسابه الرسمي على "تويتر" مستخدما اسمه الأول يليه شعار للتفاحة المقضومة التي ترمز إلى الشركة العملاقة.