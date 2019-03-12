خبر لا يصدق.. قطعت يدها بمنشار لتستفيد من التأمين!

في خطوة "جنونية" قد لا يقدم عليها أي عاقل، أقدمت شابة على قطع يدها لسبب ولا أغرب، ألا وهو الاستفادة من عقود التأمين.

وفي التفاصيل، أوقفت شابة في الحادية والعشرين من العمر في سلوفينيا، بعدما عمدت إلى قطع يدها لتستفيد من علاوات تأمين بقيمة مئات الآلاف من اليوروهات، بحسب ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وقال فالتر زرينسكي الناطق باسم شرطة ليوبليانا "عمدت مع شريك إلى بتر يدها عند مستوى المعصم بواسطة منشار زاعمة أنها تعرضت لحادث".

ووقعت الأحداث التي كشف عنها الاثنين في مطلع العام في إحدى ضواحي العاصمة، بحسب الشرطة.

ونجح الأطباء في مستشفى ليوبليانا الجامعي في ترميم يد الشابة.

وقد شكّ المحققون في أمرها بعدما اكتشفوا أنها أبرمت خمسة عقود تأمين وحاولت الاستفادة منها بعيد الحادثة. وهي كانت تأمل الحصول على ما مجموعه 380 ألف يورو، فضلاً عن 3 آلاف يورو كلّ شهر بسبب إعاقتها.

وقد أودعت الشابة السجن مع شريكها وقريب لها.

ومن المرتقب أن يمثلوا أمام القضاء قريباً وقد تفرض عليهم عقوبة السجن لثماني سنوات.