إيفرست على موعد مع أكبر تظاهرة فلسطينية الشهر المقبل  

يستعد 26 شابا وفتاة من فلسطين لخوض مغامرة تسلق في جبال الهيملايا في أبريل/نيسان المقبل.

وتعتبر هذه أكبر مجموعة فلسطينية تقوم بمثل هذه المغامرة، حيث تنوي المجموعة الوصول لمخيم قاعدة جبل إيفرست على ارتفاع 5400 متر فوق سطح البحر.

وعن الموضوع، قال سامر العظم قائد الفريق لـ"العربية.نت": "نحن مجموعة من هواة رياضة التسلق، بدأنا نشاطنا منذ سنوات في تسلق الجبال الفلسطينية، ثم بدأنا نمارس الهواية على نطاق عالمي، ومن أهدافنا تسلق أعلى 7 قمم في العالم، وقد نجحنا العام المنصرم في الوصول إلى قمة جبل كلمنجارو في تنزانيا، وتسلقنا أيضاً قمة جبل أرارات في تركيا، ووجهتنا المقبلة هي جبال الهملايا".

مزيج من الرياضة والسياسة

المتسلقون الـ26 هم جزء من فريق "تسلق من أجل فلسطين"، وعلى الرغم من الأهداف الرياضية والإنسانية التي يتمسك بها الفريق، إلا أنه لا يمكن إغفال الجانب السياسي للموضوع، فالفريق يتكون من متسلقين من مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية، مثل القدس والداخل والضفة الغربية وغزة والشتات، وهذا ما يجعل أمر لقائهم داخل فلسطين محالا، لذلك وجدوا في التسلق على قمم الجبال فرصة للقاء خارج وطنهم الأم.

رمزي العباسي، أحد المتسلقين قال لـ"العربية.نت": "نحن نتكون من 15شابا و15فتاة، لكل واحد منا رسالة إنسانية يحملها وسوف يرفعها على الجبل، ولكن سيجمعنا علم واحد، هو رفع علم فلسطين على جبال الهملايا، لنقول لبقية الرياضيين حول العالم إننا موجودون، ورغم شتاتنا فإننا موحدون، وننتمي لهوية واحدة اسمها فلسطين، سنخبر من نصادفه على الجبل أننا شعب واحد، لا نستطيع اللقاء في بلادنا، ولا نستطيع التحرك بحرية، لذلك أتينا إلى جبل إيفرست".

وينوي فريق "تسلق من أجل فلسطين" الوصول إلى مخيم القاعدة، إلا أنه لن يكمل إلى أعلى القمة التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 8000 متر، وحول هذا الأمر قال سامر العظم: "إن الوصول إلى القمة يحتاج لتجهيزات وتدريبات خاصة ومبالغ مالية كبيرة، ونحن لا نملك هذه الإمكانيات، كل شخص منا يسافر على نفقته الخاصة، فهدفنا هو وطني وإنساني فقط".