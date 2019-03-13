فضيحة جنسية تهز عالم موسيقى البوب في كوريا الجنوبية

أطاحت فضيحة هزت عالم موسيقى البوب الكورية الجنوبية بمغنٍ اكتسب شهرة كبيرة، بفضل برنامج لتلفزيون الواقع، بعد اعترافه بأنه صوّر سرا علاقاته الجنسية مع شريكاته وتشارك التسجيلات من دون علمهن.

وأعلن جونغ جون يونغ (30 عاما) خروجه الفوري من الساحة الفنية.

وقال في بيان نشر مساء الثلاثاء "أعترف بكل جرائمي. لقد صورت نساء من دون موافقتهن، لقد تشاركت الصور خلال دردشة إلكترونية وحين فعلت ذلك لم أشعر بذنب كبير".

وذكرت محطة "أس بي أس" الكورية الجنوبية أن مجموعة الدردشة كانت تضم ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة فنانين رجال منهم جونع جون يونغ. وبعض أعضاء المجموعة تداولوا تسجيلات جنسية مصورة التقطت خلسة وتظهر فيها عشر نساء على الأقل.

ومن بين أعضاء هذه المجموعة أيضا المغني سونغري العضو في فرقة "بيغ بانغ" وهي من أبرز فرق موسيقى البوب في كوريا الجنوبية، بحسب المحطة التلفزيونية. وكان هذا المغني قد أعلن الاثنين اعتزاله الفن.

وقد اتخذ النجم الغنائي هذا القرار في ظل الشبهات بمحاولته رشوة مستثمرين من خلال عرضه عليهم خدمات عاملات في مجال الجنس في ملاه ليلية عدة في حي غانغنام الراقي في سيول.

وتعاني كوريا الجنوبية من ظاهرة "مولكا" القائمة على نشر كاميرات خفية في الأماكن العامة لتصوير النساء خلسة.