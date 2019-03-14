سباق للغطس في القطب الشمالي.. وهذه جوائز الفائزين

في ليلة شديدة البرودة في شمال فنلندا، يغطس أصحاب مشاريع في حفرة في جليد بحر البلطيق في محاولة للفوز بتمويل لشركاتهم الناشئة.

وتعد مسابقة "بولار بير بيتشنغ" السنوية في مدينة أولو النائية التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة فقط عن القطب الشمالي، فرصة لـ 12 شركة ناشئة لمحاولة الحصول على التمويل لمشاريعها من مجموعة من المستثمرين المحتملين.

ويستطيع المشاركون في هذه المسابقة الاستمرار في المنافسة ما دام بإمكانهم الوقوف في المياه الجليدية التي تغطي صدورهم.

وقال لاسه بروروك الذي فاز في المسابقة هذه السنة مع شريكه أرنه-مورتن فيلومسن وحصلا على 10 آلاف يورو "إنه شعور فظيع. يبدو الأمر كما لو أن عشرة رجال أقوياء أبرحوك ضربا على وجهك".

وأثارت طاقة الشابين وروح الدعابة لديهما إعجاب الحكام الذين كانوا جالسين على جلود الرنة، كذلك الأمر مع موقعهما الإلكتروني الذي يتيح للمستخدمين شراء كتب جديدة ومستعملة وبيعها في موطنهما النروج.

وقال ويلومسن لوكالة فرانس برس "جئنا إلى هنا بعقلية الفوز وقد نجحنا. ورغم ذلك ما زال (الفوز) صدمة لنا. إنه أمر ممتع حقا".

وأتى المتنافسون هذه السنة من بلدان عدة، أبرزها الولايات المتحدة وكينيا وإستونيا وفنلندا.