يوم قذف الروس جثة إمبراطورهم المزيف بالمدفع نحو بولندا

فارق القيصر الروسي، فيودور الأول، الحياة، منتصف يناير/كانون الثاني 1598، عن عمر يناهز 40 سنة بعد نحو 14 عاماً قضاها في سدة الحكم ليكون بذلك آخر حاكم لروسيا من أسرة روريك، حيث آل عرش روسيا بعده إلى صهره بوريس غودونوف.

وعرفت روسيا ظهور ما عرف تاريخياً بالديميتريات الكاذبين، الذين كانوا من عامة الشعب، كان أولهم غريغوري بوغدانوفوتيش أوتريبييف، تقمصوا شخصية ديميتري إيفانوفيتش، ابن القيصر السابق إيفان الرابع، الملقب بإيفان الرهيب، من سلالة روريك والمتوفى سنة 1591، ليطالبوا بعرش روسيا.

في غضون ذلك، يصنف ديميتري الكاذب الأول، الملقب أيضاً بديميتري الدجّال الأول وهو غريغوري بوغدانوفوتيش أوتريبييف، كأكثر الديميتريات الكاذبين حظاً، حيث ظهر ليتحدى سلطة بوريس غودونوف، ليحقق في النهاية مبتغاه ويجلس على عرش روسيا قبل أن يعرف نهاية تراجيدية.

واعتبر غريغوري واحداً من الشخصيات المرموقة بروسيا، حيث انتمى لطبقة النبلاء وخالط أفراد عائلة رومانوف قبل أن يتحول إلى راهب. لكن ما بين عامي 1601 و1602، أعلن غريغوري نفسه وريث عرش روسيا الشرعي، منادياً بضرورة تنصيبه قيصراً على البلاد بدل بوريس غودونوف، وأشاع خبراً كاذباً أعلن من خلاله نفسه ديميتري إيفانوفيتش، ابن القيصر الروسي التاريخي إيفان الرابع. وتزامناً مع انتشار هذه الإشاعة، صدر قرار بالنفي في حق غريغوري، الذي فرّ من موسكو متجهاً نحو ليتوانيا، ليبدأ من هناك مغامرة قادته إلى الموت.

وعام 1603، باشر غريغوري حملة لجمع مؤيدين له للزحف على روسيا والمطالبة بالعرش معتمداً على شخصيته المزيفة. ولقي الرجل الملقّب بديميتري الكاذب الأول دعماً من العديد من النبلاء الليتوانيين والبولنديين ليتمكن من جمع جيش من القوزاق هاجم به روسيا عام 1604.

وخلال هذه الحملة العسكرية، تلقى غريغوري هزيمة قاسية، لكن مقابل ذلك حصل على دعم كبير من أهالي الجنوب الروسي والقوزاق الروس والبويار الغاضبين من سياسة القيصر بوريس غودونوف فيما يخص الضريبة والمجاعة التي عصفت بالبلاد ما بين عامي 1601 و1603 وأسفرت عن سقوط مئات آلاف القتلى.

ومع وفاة القيصر بوريس غودونوف بشكل مفاجئ في نيسان/إبريل 1605، ساند المسؤولون العسكريون الروس تولي غريغوري، الذي تقمّص شخصية ديميتري إيفانوفيتش، عرش روسيا. وعلى إثر ذلك، أزاح بويار موسكو فيودور الثاني، ابن القيصر السابق فيودور الأول، من سدة الحكم وأعدموه قبل أن ينصب غريغوري في حزيران/يونيو 1605 قيصراً بدلا منه باسمه المزيّف ديميتري إيفانوفيتش ليتحول بذلك لديميتري الكاذب الأول.

وحال توليه لزمام الأمور، اتخذ ديميتري الكاذب الأول جملة من القرارات الهامة، حيث صفح عن العديد من المنفيين وسمح لهم بالعودة كما منح بعض الحقوق للأقنان ولجأ لاعتماد لقب الإمبراطور بدل القيصر في إشارة إلى منصبه.

في المقابل، اتخذ ديميتري الكاذب الأول جملة من القرارات الأخرى التي عجّلت بسقوطه حيث أمر الأخير بتسريع عملية صناعة الأسلحة النارية ببلاده تمهيداً لدخوله ضمن تحالف مع قوى كاثوليكية ضد العثمانيين.

فضلاً عن ذلك، ارتكب ديميتري أسوأ أخطائه خلال زواجه بمارينا منيشك، ابنة أحد النبلاء البولنديين. فخلافاً للعادة، التي اقتضت اعتناق زوجة القيصر للأرثوذكسية وتخليها عن مذهبها السابق عند الزواج، سمح ديميتري لزوجته بالحفاظ على مذهبها الكاثوليكي. وتزامناً مع دخول موكب البولندية مارينا منيشك إلى موسكو، أحس الأهالي بالإهانة. كذلك انتشرت في نفس الفترة العديد من الإشاعات حول ديميتري، حيث اتهمه خصومه بعقد اتفاقيات سرية مع الدولة البابوية للقضاء على الكنيسة الأرثوذكسية بروسيا وتحويل البلاد للكاثوليكية.

وفي صباح 17 أيار/مايو 1606، اجتاح عدد كبير من البويار الغاضبين بقيادة الأمير فاسيلي شويسكي الكرملين لقتل القيصر. وخلال محاولته الهرب، قفز ديميتري الكاذب الأول من النافذة ليهوي من علو مرتفع وتنكسر ساقه. وبسبب ذلك، اتجه للاختباء بحمام قريب. وفي الأثناء، تعرّف المنقلبون عليه وعمدوا لسحله وقتله.

وبينما نادى الأمير فاسيلي شويسكي بنفسه قيصراً على روسيا، عرضت جثة ديميتري الكاذب الأول على العامة لأيام، نودي خلالها كقيصر مزيف ومنتحل لشخصية ديميتري إيفانوفيتش، قبل أن تحرق بشكل تام ليوضع ما تبقى من رمادها بمدفع وتقذف باتجاه بولندا.