في هذه السن يبدأ النساء والرجال في التشبه بوالديهم

أكد بحث حديث أن النساء يتصرفن كأمهاتهن في سن الـ33 عاما، وذلك قبل سنة من اتجاه الرجال للتصرف مثل آبائهم.

وتعتبر الأمومة هي البداية نحو تغيير في الشخصية لدى النساء، ومن ثم تليها علامات الشيخوخة الجسدية.

واعترف أكثر من نصف النساء اللوائي شملهن الاستطلاع بأنهن توقفن عن التمرد على أمهاتهن بمجرد أن وصلن إلى الثلاثينيات من العمر وبدأن يتصرفن مثلهن بدلاً من ذلك.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت البحث الذي أعده مركز "هارلي ستريت" والذي شمل 2000 شخص، اعترف معظم النساء بأنهن بدأن يتشبهن بأمهاتهن في سن الـ33، أما الرجال فاعترفوا أن هذا التحول تم في سن الـ32.

وقالت النساء إنهن، في هذه السن، بدأن مشاهدة نفس البرامج التلفزيونية كأمهاتهن، والاتجاه للهوايات نفسها، واستخدام نفس التعبيرات الجسدية.

بالنسبة للرجال، فمع ظهور علامات منتصف العمر (مثل الصلع وزيادة الوزن) اتجه الذكور إلى سماع الراديو وإطفاء الأنوار في الغرف الفارغة، وهي عادة الآباء في الغالب. ومضى التشابه والتقليد إلى اعتناق الأفكار السياسية نفسها كآبائهم.

ووصف الـ2000 مشارك في الاستطلاع هذه المرحلة من حياتهن بأنها "الأروع" عندما يتحول الشخص إلى شبه والديه. وأضافوا: "هذا شيء يجب الاحتفال به.. إنهم أروع الناس في العالم".