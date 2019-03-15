لعبة "بابجي" تتسبب باعتقال 10 مراهقين هنود

اعتقلت الشرطة في ولاية جوجارات غرب الهند 10 مراهقين لمخالفتهم حظراً فُرض مؤخرا على لعبة الفيديو الشهيرة "ببجي".

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وأعلنت السلطات المحلية في الولاية الحظر الأسبوع الماضي لمكافحة ما وصفته بانتشار "السلوكيات العنيفة" بين الأطفال، الذين يلعبون "ببجي" ولعبة أخرى تسمى "تحدي مومو" والتي توصف بأنها لعبة تحض على الانتحار.

وقال مسؤول في الشرطة أمس الخميس إنه تم احتجاز المراهقين ثم تم الإفراج عنهم بعد تحذيرهم من مخاطر لعبة "ببجي".

لكن السلطات في الولاية لم تحظر بعد لعبة "فورت نايت"، وهي منافسة شهيرة لـ"ببجي" أصدرتها شركة "إبيك غيمز" ومقرها الولايات المتحدة.