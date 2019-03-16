بكم ستعرض سيارة جوني هاليداي "البورشه" في المزاد؟

ستطرح سيارة، كان يملكها المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي، من طراز بورشه تعود للعام 1991 للبيع في مزاد، الأحد، في باريس على ما أوضحت دار "أغوت" للمزادات.

والسيارة التي اشتراها المغني جديدة مجهزة بمحرك في 8 وقوتها 330 حصاناً وهي من طراز "928 أس" ويقدر سعرها بين 90 و110 آلاف يورو.

وأوضحت دار "اغوت" أن "سجل سيارة بورشه هذه يظهر أنها سملت جديدة في باريس إلى جان-فيليب سميت"، وهو الاسم الأصلي لجوني هاليدي، مشيرة إلى أن السيارة ستسلم مع دفتر الصيانة الأصلي الخاص بها.

وكان جوني هاليدي توفي في ديسمبر 2017 إثر إصابته بالسرطان عن 74 عاماً.