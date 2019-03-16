توماهوك.. غليون مسلح اختفى لعقود وعاد "للهنود الحمر"

يُطلق مسمى "توماهوك السلام" على سلاح مدمج به "غليون" شهير له رمزيته في تاريخ تأسيس الولايات المتحدة الأميركية.

والغليون/السلاح "توماهوك" أعطاه الرئيس الأميركي الأسبق جورج واشنطن إلى القائد العسكري لقبيلة "سينيكا" كورنبلانتر في أواخر القرن الثامن عشر، عندما كانت الولايات المتحدة تتفاوض على معاهدة سلام مع "اتحاد الايروكواس" الذي كان يضم ست قبائل من السكان الأصليين، أو ما يعرف بـ"الهنود الحمر".

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وانتهى الأمر بالغليون المسلح في متحف في ألبانيا، حيث بقي حتى تمت سرقته في أواخر الأربعينيات. والعام الماضي، أعاد جامع تحف مجهول الهوية القطعة الأثرية إلى المتحف. وقرر المسؤولون هناك إعارته إلى قبيلة سينيكا التي تقطن غرب نيويورك مؤخراً.

وسُلم غليون "توماهوك" الخاص بالقائد كورنبلانتر يوم الخميس الماضي إلى "رابطة أمة سينيكا الهندية"، التي عرضته في "متحف سينيكا الايروكواس الوطني" في سالامانكا، في ولاية بنسلفانيا.