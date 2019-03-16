شاهد.. دبة قطبية صغيرة تخطو أولى خطواتها خارج حظيرتها

خطت أنثى دب قطبي صغيرة أولى خطواتها خارج حظيرتها في حديقة حيوان تيربارك في برلين، الجمعة، حيث أخذت تتعثر في بركة تحت بصر أمها تونيا البالغ عمرها تسع سنوات.

وولدت الأنثى الصغيرة في الأول من ديسمبر/كانون الأول لكنها أمضت ثلاثة أشهر ونصف تعيش في ظلام مع أمها داخل حظيرتها. وتحتاج صغار الدب القطبي التي تولد صماء وعمياء رعاية مكثفة من الأمهات.

وقال حارس الدب القطبي في حديقة الحيوان، فلوريان سيكس، إن "الارتباط بينهما وثيق للغاية. تونيا أم جيدة جداً وتعتني بصغيرتها بشكل لا يصدق ولا تتركها مطلقاً بعيداً عن نظرها. لا يمكننا الشكوى".

وتتوقع حديقة الحيوان أن تكون هذه الصغيرة، التي لم يتم تسميتها بعد، مصدر جذب كبيراً للزوار اعتباراً من الاثنين عندما تخرج للمرة الأولى أمام الجمهور.

وسوف تظل تونيا وصغيرتها معاً لمدة عامين آخرين، حيث سيتم بعد ذلك إرسال الصغيرة إلى حديقة حيوان أخرى.

ولن يلعب فولودجا، والد الصغيرة، أي دور في تربيتها كما هو معتاد بالنسبة لهذه الأنواع. وانتقل الأب بالفعل إلى حديقة حيوان في هولندا.

والدببة القطبية من الأنواع المهددة بالانقراض بشكل متزايد، مع ذوبان المزيد من موطنها الشمالي الجليدي بسبب تغير المناخ.