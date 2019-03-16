متجر أميركي يبيع غرفة نوم "مسكونة" بـ1000 دولار

ربح متجر لبيع السلع المستعملة في ولاية كارولاينا الشمالية الأميركية 1000 دولار من غرفة نوم يدوية الصنع، ولكنها ربما تكون "مسكونة".

موضوع يهمك ستطرح سيارة، كان يملكها المغني الفرنسي الراحل جوني هاليداي، من طراز بورشه تعود للعام 1991 للبيع في مزاد، الأحد، في باريس... بكم ستعرض سيارة جوني هاليداي "البورشه" في المزاد؟ الأخيرة

وبحسب وسائل إعلام محلية، حذر متجر "هابيتات هيومانتي روان كانتري" الزبائن المحتملين من أن المالك السابق لغرفة النوم قال إنه وزوجته كانا تنتابهما "كوابيس مستمرة" عندما كانا ينامان في غرفة النوم، كما أن كلابهما كانت تشتبه في أمر السرير وخزانة الأدراج اللذين يعودان إلى خمسينيات القرن الماضي، و"لا يتوقفون عن النباح" تجاههما.

وقالت مديرة المبيعات في المتجر إليزابيث برادي إن زبونين فتنا بغرفة النوم ودفعا ثمنها كاملا، ولم يصدقا ما يتردد عن كونها "مسكونة".

وكان مسؤولو الإسكان بالولاية أمروا المتجر بالإيضاح على نحو كامل أن الأثاث "مسكون".