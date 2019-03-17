عالم بيئة غاضب من مدينة نمساوية حطمت رقماً قياسياً

قالت مدينة لوستيناو النمساوية، إنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول "موقد نار"، بلغت 60.646 متراً، لكن ذلك أغضب عالم بيئة.

وذكرت جماعة موقد النار المحلية لوستيناو قرب الحدود مع سويسرا أن بناء هيكل الموقد الضخم استغرق ثلاثة أشهر، الذي احترق وانهار في أقل من نصف ساعة مساء السبت. كان الرقم السابق مسجلاً في النرويج لموقد وصل ارتفاعه إلى 47 متراً في أليسوند بالنرويج عام 2016.

ويتمتع غرب النمسا بتقليد من مواقد النيران يطلق عليه "فونكين" أو الشرر. ويُعتقد أنه يعود إلى الأوقات الوثنية عندما كان الناس يشعلون النيران لمعاقبة الشتاء والترحيب بوصول الربيع.

وقال أحد المنظمين ويدعى ماركو هولنشتاين: إن هيكل نار التخييم انتهى به الأمر إلى أصبح أعلى من المخطط أصلاً.

لكن المحاولة أغضبت عالم البيئة فرانتس شتروله، مدير جمعية حماية جبال الألب، الذي قال إن هذا الحريق أطلق "كمية هائلة" من الجزيئات الضارة في الهواء و"في أوقات تغير المناخ، هذه ببساطة إشارة خاطئة".