بالصور.. سجادة مصنوعة من 25 ألف سدادة بلاستيكية

احتفالا باليوم العالمي لإعادة التدوير عرضت جمعية بيئية بوسنية سجادة مصنوعة من 25 ألف سدادة بلاستيكية في عمل فني يستعيد ألوان "السجادة البوسنية" التقليدية وزخرفاتها.

هذه السجادة هي عمل جماعي أنجزه عدة أشخاص من بينهم تلاميذ مدارس في ساراييفو على ما قالت ألمى هراسينيتسا درويسيفيتش رئيسة جمعية "غرين آرت".

وقد جمع المشاركون السدادات ونقلوها إلى الجمعية في السنوات الأخيرة.

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وأوضحت رئيسة الجمعية "نجحنا في إنجاز عمل فني من نفايات.. لقد أنجزنا فيسفساء تمتد على 30 مترا مربعا تستلهم من زخرفات السجادة البوسنية".

وأضافت "إنها كمية كبيرة من السدادات البلاستيكية لم ترم في الطبيعة. أظن أننا أنقذنا بذلك حيوانات وأنظمة بيئية"، مشيرةً إلى صغار طيور القطرس التي تنفق سنويا "بعد معاناة طويلة" بسبب ابتلاعها البلاستيك.

وستوضع السجادة لاحقا في منطقة سياحية في ساراييفو.