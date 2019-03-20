شاهد اسم "ترمب" على قميص العظماء لمنتخب البرازيل

قام رئيسا الولايات المتحدة والبرازيل، دونالد ترمب، وجايير بولسونارو، بتبادل قمصان منتخبي بلديهما لكرة القدم، أثناء مؤتمر صحافي مشترك بينهما، مساء الثلاثاء.

وأخرج ترمب قميص المنتخب الأميركي، مشيراً إلى أن البرازيل قوة كبيرة في كرة القدم، مؤكداً أنه لا يزال يتذكر بيليه ولاعبين غيره.

وأشار إلى أن تسليم نظيره البرازيلي قميص المنتخب الأميركي يعد شرفاً، وحمل القميص رقم "19" وطبع عليه اسم بولسونارو.

وحاكى بولسونارو تصرف ترمب، وأهداه قميصاً للمنتخب البرازيلي بالرقم "10" ويحمل اسم ترمب.

واعتبر بولسونارو أن تسليم نظيره قميصاً "يرمز لأفضل لاعب في كل العصور، إدسون أرانتيس دو ناسمينتو (بيليه)" وحالياً نيمار.

وتعتبر البرازيل من أنجح المنتخبات كروياً وتوجبت بلقب كأس العالم 5 مرات أعوام 1958، و1962، و1970، و1994، و2002.

ورفعت البرازيل أول 3 ألقاب حققتها في كأس العالم، بمشاركة الأسطورة التاريخية بيليه.