شرطة نيويورك تبني جدارا مزيفا.. للإيقاع برسام غرافيتي

أوقفت شرطة نيويورك رجلاً عمد مرات عدة إلى تنفيذ رسوم غرافيتي في محطة قطارات في المدينة بعدما شيّدت جدارا بنية الإيقاع به بالجرم المشهود.

وأوضح مدير شرطة قطارات الأنفاق إدوارد ديلاتوري مجريات العملية خلال مؤتمر صحافي، مشيراً إلى أن الشرطة تلقت عدة شكاوى منذ كانون الثاني/يناير من ركاب وعاملين في المترو بشأن ظهور رسوم غرافيتي في محطة في بروكلين على شكل وسم #لوف_ترمب.

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في نهاية شباط/فبراير، طرح عناصر في الشرطة فكرة تشييد جدار من الخشب المعاكس يختبئ وراءه عناصر من الشرطة باللباس المدني للإيقاع بسهولة بالرسام في حال استهواه الجدار لينفذ رسما عليه.

وفي 12 آذار/مارس نفذت الخطة، ووقع رسام الغرافيتي في الشرك بعد ثلاثة أيام وكانت الشرطة له بالمرصاد وأوقفته.

وأوضح ناطق باسم الشرطة أن الرجل يدعى جايمي مونتمارانو ويبلغ من العمر 43 عاماً، وقد وجهت إليه تهمة تنفيذ رسم غرافيتي.