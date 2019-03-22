صحيفة في نيوزيلندا تنشر على غلافها كلمة "سلام" بالعربية

نشرت صحيفة "ذا برس" اليومية والتي توزع على مدينة كريس تشيرش وكانتربيري في نيوزيلندا، الجمعة، على صفحتها الرئيسية، كلمة "سلام" بالحروف العربية فوق أسماء 50 مسلماً قتلوا في هجوم الجمعة الإرهابي.

وظهر في الجزء السفلي من الغلاف أسماء 50 ضحية لإطلاق النار في المسجد.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الغلاف، معبرين عن تضامنهم مع العنوان ونشر السلام في العالم تضامنا مع ضحايا المجزرة الإرهابية التي راح ضحيتها 50 مصلياً.

NZ has shown a tremendous amount of transparency, humanness and consensus at a testing time in their history - below is the front page of the national newspaper. the press knew the risks of sensationalised headlines that can lead to far-right endorsement and Islamophobia! Love x pic.twitter.com/6sw3mMHtyu — Naseem A. Talukdar (@Naseem_talukdar) March 21, 2019

إلى ذلك، بدأت مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا حيث توافد الآلاف من الشعب النيوزلندي للتضامن مع المواطنين المسلمين وذلك في أول جمعة بعد الحادث.

وقال جمال فودة، إمام مسجد النور في نيوزلندا، "النيوزيلنديون أثبتوا للإرهابيين أنهم عصيون على التكسير .. ولن نسمح لأي كان بتقسيم مجتمعنا ".

موضوع يهمك رُفع الأذان في أرجاء نيوزيلندا، الجمعة، في إجراء استثنائي أعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مجزرة المسجدين... نيوزيلندا رفعت الأذان وصلت الجمعة ثم صمتت حداداً العرب و العالم

وأضاف فودة في خطبة الجمعة بالجنازة الشعبية والرسمية لشهداء المسجدين، "أنه يناشد كل حكومات العالم بما في ذلك حكومة نيوزلندا والدول المجاورةـ أن تضع نهاية لخطاب الكراهية وسياسة الخوف".

وكان متطرف يميني أسترالي اقتحم مسجدين، خلال صلاة الجمعة الماضية، وشرع في إطلاق النار على المصلين بشكل عشوائي، في أسوأ حادث قتل جماعي راح ضحيته أكثر من 50 مصليا.