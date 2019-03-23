تغريدة تهدد رئيسة وزراء نيوزيلندا.. "أنت التالية"

بعد أن وقفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، وقفة تضامن حاسمة إلى جانب مواطنيها من الجالية الإسلامية، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايس تشيرش يوم الجمعة الماضي، وأبدت كل التعاطف مع أهالي الضحايا والمواطنين المسلمين عامة، مؤكدة لهم أن أمنهم مصان وحرية معتقداتهم أيضاً، بدأت التهديدات تطالها.

فقد وجهت لها يوم الجمعة تغريدة "ملغومة"، مرفقة بصورة سلاح، كتب فوقها "أنت التالية"، بحسب ما أفادت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد".

كما أظهرت تغريدة أخرى، كماً من الكراهية والتعصب، متوعدة بمصير أسود لجاسيندا.

من جهتها، أكدت السلطات النيوزيلندية أنها تحقق فيما جرى وتقوم بإجراء ما يلزم لكشف هوية صاحب الحساب، الذي حظر لاحقاً.

يذكر أن الأذان رُفع في أرجاء نيوزيلندا الجمعة في إجراء استثنائي أعقبه الوقوف دقيقتي صمت في ذكرى مرور أسبوع على مقتل 50 مسلماً في مذبحة نفّذها متطرف يؤمن بتفوّق العرق الأبيض في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

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ومع إذاعة الأذان في أرجاء البلاد، وقف الآلاف من بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون المصابون، في حديقة قبالة المسجد الذي بدأت فيه المذبحة المروعة.

وكانت تهمة القتل العمد وجهت إلى الأسترالي برينتون تارانت (28عاما)، المؤمن بتميز العرق الأبيض، بعد إطلاق النار على المسجدين في كرايس تشيرش ومن المرجح أن توجه له المزيد من التهم. كما أعلنت السلطات المعنية أن برينتون سيقضي عقوبة السجن المؤبد في زنزانة انفرادية.