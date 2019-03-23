تغيير اسم عاصمة كازاخستان تكريماً للزعيم المستقيل

أعادت كازاخستان تسمية عاصمة البلاد إلى "نور سلطان"، تكريما لزعيم البلاد الذي استقال الأسبوع الجاري.

الأمر بتغيير اسم العاصمة من "أستانا" إلى "نور سلطان" أصدره، السبت، الرئيس المؤقت، قاسم - جومارت توكاييف، الذي تولى السلطة بعد استقالة زعيم البلاد، نور سلطان نزارباييف، الثلاثاء.

وقد اعترض بعض السكان وشخصيات من المعارضة على الاسم الجديد للعاصمة.

وعام 1997 نقل نزارباييف العاصمة من ألماتي، وحوّل بلدة صغيرة اشتهرت بشتائها القاسي إلى تحفة معمارية حديثة.

وفي الماضي سميت المدينة التي يسكنها مليون نسمة "أكمولينسك"، و"تسيلينوغراد"، و"أكمولا" قبل أن تصبح "أستانا" وتعني "العاصمة"، وذلك بعدما نقل نزارباييف العاصمة إليها من ألماتي في عام 1997.

وقاد نزارباييف البلاد نحو 30 عاما أولا كزعيم شيوعي في آخر سنوات الاتحاد السوفيتي، ثم رئيساً للجمهورية المستقلة.

وتنحى نزارباييف (78 عاما) على نحو مفاجئ، الثلاثاء، في أولى خطوات تحول سياسي محكم فيما يبدو ويضمن له الاحتفاظ بنفوذ كبير، قائلا إن البلاد تحتاج إلى جيل جديد من الزعماء.