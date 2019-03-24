القبض على روسي حاول تهريب "إنسان غاب" من إندونيسيا

قالت السلطات الإندونيسية إنها اعتقلت سائحا روسيا كان يحاول تهريب حيوان أورانغوتان (إنسان غاب) خارج جزيرة بالي الإندونيسية.

قال كيتوت كاتور مارباوا، المسؤول بوكالة حماية مقاطعة بالي، إن السائح أندريه تشستكوف (27 عاما) اعتقل يوم الجمعة الماضي في المطار بعد أن كشفت الأشعة السينية وجود إنسان غاب ذكر، عمره عامان، في سلة قش داخل حقيبته.

وأضاف اليوم الأحد أن ضباط الجمارك عثروا على حبوب للحساسية، واثنين أبو بريص، وخمسة سحالي في حقيبة الرجل.

كانت جميع هذه الحيوانات على قيد الحياة.

ذكر مارباوا أن تشستكوف أخبر السلطات أنه يطعم إنسان الغاب حبوب الحساسية عمدا - بعد خلطها باللبن - ما يؤدي إلى فقدانه الوعي لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

وقال إنه كان يعتزم إعطاء جرعة أخرى للحيوان خلال رحلة نقله إلى سول.