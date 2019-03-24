بالفيديو.. هكذا يختفي مبنى من 20 طابقاً بشكل "مدروس"

نفذت السلطات في مدينة دويسبورغ بغرب ألمانيا، اليوم الأحد، تفجيرا محكما لإزالة مبنى مؤلف من 20 طابقا.

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ويعود المبنى السكني إلى السبعينات وكان معروفا باسم "العملاق الأبيض". وجرت إزالته للسماح بأعمال تشييد أخرى مكانه.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء لنحو 2500 شخص صباح اليوم قبل بدء العملية التي استخدمت خلالها 290 كيلوغراما من المواد التفجيرية.

وتقع مدينة دويسبورغ ضمن منطقة الرور الصناعية التي من المقرر أن تشهد إزالة عدد آخر من المباني الكبرى في إطار خطط لتطوير المنطقة.