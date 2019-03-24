شاهد ما لم يسبق أن حدث مثله في أي سباق عالمي قبل الآن

حدثت نادرة أمس السبت في كوستاريكا، لم يحدث مثلها بأي سباق رياضي آخر، على حد ما ذكرته وسائل إعلامية في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى، ففي لحظة ما من احتدام المنافسة بين المشاركين في سباق Superbikes العالمي للدراجات النارية، والمعروف بأحرف SBK اختصارا، اقتربت دراجة أحد المتسابقين أكثر مما ينبغي من دراجة سائق آخر، فشعر بأن اقترابها كان استفزازيا ومتعمدا.

وأثناء الدورة الثانية في مضمار السباق، حدث العكس ومن دون قصد أيضا، وهو أن سائق الدراجة الثاني هو من اقترب بها هذه المرة من دراجة المقترب الأول، عندها ظن الأول أن السائق يرد له الصاع بمثله وأكثر، فغضب ولحق به طبقا لما نرى في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه يظهر ممسكا بسترته وبدراجته معا، ثم تخلى عن دراجته وتركها تمضي من دونه على المضمار، وراح يميل بخصمه إلى حيث اضطر الآخر إلى الميل حتى توقف، وبدأ العراك.



نزل الممسك بدراجة خصمه وراح يكيل اللكمات لغريمه الذي سقط على جانب المضمار، في مشهد تابعه عشرات الآلاف في بث تلفزيوني حي ومباشر. إلا أن الآخر لم يقبل بأن يبقى لقمة سائغة، فنهض ولحق بمن ضربه ورد عليه بما تيسر، وبعدها طلب المنظمون للسباق بأن تعود للمتناحرين روحهما الرياضية، كما كانت قبل السابق، فعادت.