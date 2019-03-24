مهدد متظاهري السودان مدان بالسكر.. 9 أشهر سجن و60 جلدة

يذكر معظم السودانيين اسم "شروم"، الرجل الذي ظهر في فيديوهات خلال الاحتجاجات قبل أشهر، ملوحاً بمسدسه، ومهدداً المتظاهرين بالقتل.

وتداول بعض السودانيين الفيديو في حينه على أنه لرجل أمن، إلا أن التحقيقات بينت لاحقاً أنه انتحل صفة موظف عام.

السجن 9 اشهر والجلد 60 جلدة لمهدد المتظاهرين الشهير ب"شروم" لاعترافه بأنه سجل فيديو التهديد وهو سكران.#تسقط_بس️ pic.twitter.com/uUwBJ5bbTD — ‏عبدالله الحلو (@AbdallaElhillou) March 23, 2019

إلا أن جديد الرجل، ما أصدرته محكمة جنايات الخرطوم، الجمعة، من إدانة لمصور الفيديوهات الشهير بـ"شروم" بالسجن 9 أشهر والجلد 60 جلدة لإدانته بالسُكر القوة الجنائية والإخلال بالأمن والسلامة العامة وانتحال صفة الموظف العام والإرهاب.

يذكر أن احتجاجات المعارضة التي انطلقت في ديسمبر الماضي في السودان، لا تزال مستمرة وإن بوتيرة أخف. فقد دعا تجمع المهنيين السودانيين يوم الجمعة إلى انتهاج المقاطعة الاقتصادية ضد الشركات والبنوك، ووسائل الاعلام التي تدعم السلطة والحكومة، ونشرت قائمة ببعض أسماء تلك الشركات.

وكانت الاحتجاجات انطلقت في بدايتها اعتراضاً على رفع سعر رغيف الخبز 3 أضعاف، وعلى الأوضاع المعيشية التي يعيشها العديد من السودانيين، إلا أنها تحولت إلى المطالبة بتغيير النظام.