"العربية.نت" هناك حيث أنقذ سوبرمان مصري 3 أطفال من حريق

روى الشاب المصري جهاد يوسف زكي تفاصيل إنقاذه 3 أطفال من الموت حرقا في شقتهم بمنطقة الزاوية الحمراء شمال العاصمة المصرية القاهرة.

وقال لـ"العربية.نت" إنه سمع صرخات في المنطقة وخرج من شرفة منزله ليستطلع الأمر، ففوجئ بنشوب حريق في العقار المواجه لمنزله، وصراخ أطفال يقبعون داخلها، مضيفا أنه لم يتردد وسارع على الفور بتسلق مواسير الغاز والصعود للطابق الثالث الذي يقيم فيه الأطفال الثلاثة وإنقاذهم الواحد تلو الآخر.

وأشار جهاد إلى أنه فعل ما يمليه عليه ضميره الإنساني، لأن أي أحد آخر مكانه كان سيفعل ذلك بلا تردد وينقذ الأطفال بدافع الشهامة والمروءة، وعلاقة الجيرة التي تحكم العلاقات بين المصريين، مؤكدا أنه تم تكريمه من محافظ القاهرة وطلب مساعدة الأسرة وتوفير شقة بديلة أو مساعدتهم في إصلاح وترميم شقتهم المحترقة.

وقال إنه يبلغ من العمر 25 عاما، ويعمل نجارا، معربا عن سعادته أكثر بما فعله، في إنقاد الأطفال والأسرة.

من جانبه، قال يوسف ذكي والد جهاد، إن ابنه معروف في المنطقة بالشجاعة والشهامة وبمواقفه الإنسانية، معتبرا أن ما فعله ابنه هو الواجب تجاه جيرانه وأطفالهم.

من جانبه، قال محمد صبحي أحد الجيران والذي قام بنشر الفيديو على صفحته الخاصة على فيسبوك، وبعدها تم ترويجه بشكل كثيف على مواقع التواصل أنه كان يريد أن يرى الناس الموقف الإنساني لجهاد لا من أجل الشهرة بل من أجل أن يعرف الجميع شهامة المصريين ونبلهم، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أن يحظى الفيديو بهذه الشهرة في أقل من 24 ساعة.

وكشف محمد عوض صاحب الشقة التي احترقت أنه كان يجلس في غرفته مع ابنتيه وأحفاده وفجأة سمع صوت فرقعة من غرفة النوم ثم انقطعت الكهرباء، وفوجئ بعدها باندلاع النيران في الشقة مما جعله يتوجه هو وأسرته نحو شرفة المنزل ليستغيثوا بسكان المنطقة وإنقاذهم.

وأضاف أنه حاول القفز من الشرفة بالأطفال لكنه لم يستطع فاستغاث بالمارة، وكان جهاد الأسرع إليهم، ووصل لهم عبر مواسير الغاز وتمكن من التقاط الأطفال وإنزالهم وإنقاذ الأسرة بكاملها دون تعرضهم لأي أصابات.

وقال إن أسرته انتقلت إلى منزل آخر يمتلكه قريب لهم لحين ترميم الشقة التي تفحمت بالكامل.