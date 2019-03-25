أميركا.. انتحار تلميذ آخر من الناجين من مجزرة باركلاند

أقدم ناج من مجزرة باركلاند التي كانت من أسوأ عمليات إطلاق النار المسجلة في مدارس الولايات المتحدة، على الانتحار بعد أقل من أسبوع على تلميذة أخرى حسب ما ذكرت صحيفة أميركية من دون أن تورد الأسباب.

وكتبت صحيفة "ميامي هيرالد" أن شرطة كورال سبرينغز أكدت مساء السبت وفاة تلميذ من مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند (ولاية فلوريدا) "في ما يبدو على أنه انتحار".

ولم يكشف عن اسم الضحية لكنه بحسب الصحيفة تلميذ في الصف الثاني ثانوي وعمره بين 15 و16 سنة.

وأتت هذه العملية بعد أقل من أسبوع على انتحار التلميذة سيدني آيلو الناجية أيضا من حادث إطلاق النار هذا، عن 19 عاما.

وكانت قد شهدت دخول نيكولاس كروز (19 عاما) إلى المدرسة حاملا سلاحا شبه أوتوماتيكي. وقد قتل في المجزرة 14 من رفاقها وثلاثة موظفين في المدرسة، من بينهم صديقان مقربان منها.

وأوضحت العائلة أن الشابة انتحرت الأسبوع الماضي بسبب شعورها بالذنب لأنها نجت من المجزرة التي راح ضحيتها 17 شخصا في هذه المدرسة الثانوية في فلوريدا في 14 شباط/فبراير 2018.

وأوضح والداها لمحطة "سي بي أس 4" المحلية أنها كانت تعاني من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة ومن عقدة ذنب بسبب نجاتها فيما قضى أصدقاء لها.

وعلى غرار عدد من رفاقها في باركلاند، انخرطت آيلو في حركة شعبية للمطالبة بالحد من إمكان حيازة أسلحة نارية في البلاد.