أستراليا.. قرش يهجم على رجل بمنطقة الحاجز المرجاني  

تعرض رجل لعضة من سمكة قرش في منطقة الحاجز المرجاني الكبير على ما ذكرت السلطات الأسترالية المحلية الاثنين، في رابع هجوم من هذا النوع في غضون ستة أشهر في هذا الموقع السياحي الشهير.

وقد استدعيت فرق الإسعاف إلى موقع هاردي ريف للغوص قبالة شواطئ كوينزلاند بعدما تعرض الرجل العشريني لعضة عند مستوى الفخذ.

ويبدو أن إصابته لا تهدد حياته وقد نقل بمروحية إلى مستشفى قريب في حالة مستقرة، على ما قالت فرق الإسعاف في المقاطعة.

وهو رابع هجوم لسمكة قرش في غضون ستة أشهر في منطقة جزر ويتصنداي. وقد أدى إحداها إلى مقتل شخص.

فقد توفي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رجل في الثالثة والثلاثين بعدما عضته سمكة قرش في رجليه وذراعه. وفي أيلول/سبتمبر تعرضت امرأة وطفلة في الثانية عشرة لعضة قرش وأصيبتا بجروح خطرة في غضون 24 ساعة في المنطقة نفسها.

وتعتبر أستراليا من الدول التي يسجل فيها أكبر عدد من هجمات القرش لكنها نادرا ما تكون فتاكة.

وهجمات أسماك القرش قليلة في ويتصندايز وهي مجموعة من الجزر المدارية الخلابة ووجهة سياحية شعبية في قلب الحاجز المرجاني الكبير.