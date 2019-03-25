الرجل المعجزة".. يعود للحياة أثناء نقله للمشرحة 

بعد أن غادر العالم تقريبًا لمدة 21 دقيقة، إثر إصابته بسكتة قلبية فقد عاد إلى الحياة وهو في طريقه إلى المشرحة، فيما يشبه المعجزة.

هذه هي قصة ساعي البريد البريطاني جواو أراوجو (48 عامًا)، الذي "مات" أثناء قيادته سيارته وهو يأخذ زوجته إلى العمل، بحسب ما أخبر الأطباء عائلته، إذ فجأة أغمض عينيه وتوقف عن كل شيء تقريبًا.

بحسب صحيفة مترو البريطانية فقد كانت المفاجأة أثناء نقل الممرضين للرجل من العناية المركزة إلى المشرحة، في الطريق إلى عوالم الموت فعليًا، عندما لاحظوا أنه يتحرك.

وكشفت الاختبارات أن الدورة الدموية قد عادت للعمل تلقائيًا وأن قلب أراوجو بدأ في العمل من جديد.

ويقول فريق المسعفين بحسب الصحيفة إنه لا يوجد تفسير دقيق لما حدث للرجل، أو كيف استطاع أن يعود إلى العمل بعد ثلاثة أسابيع فقط ويمارس حياته بشكل عادي جدًا.

تم تسجيل الحالة في الملاحظات الطبية على أنها "عودة تلقائية للدورة الدموية"، فيما عرف جواو باسم "الرجل المعجزة" في جناح القلب في مستشفى غلوسترشير الملكي.

بالنسبة للرجل وعائلته فالأمر فعلًا مدهش أن تصبح في عداد الموتى ثم يفرح الجميع بخبر أنك قادر على مواصلة الحياة.