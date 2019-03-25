بالصور.. هبوط اضطراري لطائرة على أشجار في غابة الأمازون

عُثر على أربعة أشخاص، كانوا في طائرة صغيرة اختفت السبت في منطقة الأمازون، سالمين الأحد بعدما نجح الطيار في الهبوط على الأشجار في قلب الغابة المدارية حسب ما ذكرت وزارة الدفاع البيروفية.

وقال الطيار جيفري بينييدو بيريس: "بقاؤنا على قيد الحياة معجزة. الخبرة والعناية الإلهية ساعدتا في ذلك".

وهو يعاني فقط من كسر في الأنف فيما أصيب ركاب الطائرة الثلاثة ببعض الرضوض فقط.

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وأوضح الطيار قائلاً: "حصل أمر طارئ وخرج عن السيطرة، وهو غير متعلق بالطقس"، مشيراً إلى أن لديه "خبرة 15 عاماً". ولم يكشف عن طبيعة الخلل الذي أصاب الطائرة.

وبدأ البحث عن الطائرة الأحد لأن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك السبت. وساعد جزء من جناح الطائرة المنكوبة طائرتي المنقذين في سلاح الجو البيروفي في تحديد مكان تواجد الأشخاص الأربعة.

وكانت الطائرة تنقل مخصصات مالية إلى سكان مقاطعة ريكينا في شمال شرق البلاد.