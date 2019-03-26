فرنسا.. مقاضاة فيسبوك ويوتيوب بسبب بث هجوم نيوزيلندا

قالت إحدى الجماعات الرئيسية التي تمثل المسلمين في فرنسا، الاثنين، إنها أقامت دعوى قضائية على شركتي "فيسبوك" و"يوتيوب"، متهمة إياهما بالتحريض على العنف بالسماح ببث فيديو لهجوم كرايست تشيرش الإرهابي على منصتيهما للتواصل الاجتماعي.

وقال المجلس الفرنسي الإسلامي إن الشركتين نشرتا معلومات تحرض على الإرهاب وتمس كرامة البشر.

ولم يصدر بعد تعقيب من أي من الشركتين.

وأسفر الهجوم الإرهابي على مسجدين بنيوزيلندا يوم 15 مارس عن مقتل 50 شخصاً، وجرى بثها على الهواء مباشرة على "فيسبوك" لمدة 17 دقيقة، قبل أن يتم نسخها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.

وقالت "فيسبوك" إنها سارعت لحذف مئات الآلاف من النسخ.

لكن كان لا يزال بالإمكان العثور على الفيديو على "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، الذي تملكه شركة ألفابت، بعد ساعات قليلة من الهجوم.

كما نشر الفيديو على تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب" اللذين تملكهما "فيسبوك".

وقال عبد الله ذكري، رئيس وحدة مكافحة الرهاب من الإسلام في المجلس، إن المنظمة قدمت شكوى قانونية رسمية بحق "فيسبوك" و"يوتيوب" في فرنسا.