بمبلغ خيالي.. "علكة" مدرب مانشستر يونايتد تباع بمزاد

باع أحد أنصار نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي آخر "علكة" استخدمها أليكس فيرغسون أثناء إشرافه على تدريب فريق مانشستر يونايتد، مقابل مبلغ مالي كبير.

وذكرت مواقع إخبارية رياضية بينها موقع "سبورت بايبل" أن العلكة الصغيرة تربعت على قاعدة خشبية داخل صندوق زجاجي، عرضت للبيع في مزاد علني بدأ من مبلغ 198 ألف دولار، قبل أن يتم بيعها مقابل 514 ألف دولار.

وبحسب المصدر، سيذهب المبلغ كاملا لمؤسسة خيرية من مؤسسات نادي مانشستر يونايتد.

واستخدم فيرغسون هذه العلكة خلال مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

وعرف فيرغسون أنه دائما ما يمضغ العلكة في جميع المباريات التي خاضها في تدريب مانشستر يونايتد وعددها 1500 مباراة تقريبا خلال أكثر من 20 عاماً.