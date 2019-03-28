شاكيرا متهمة بالسرقة.. والمغنية الشهيرة ترد بعصبية

نفت النجمة الكولومبية شاكيرا ومواطنها كارلوس فيفيس تهمة بسرقة أغنية "لا بيسيكليتا" من عمل سابق لمغن كوبي، الأربعاء، أمام محكمة تجارية في مدريد.

وأكدت شاكيرا التي بدت عصبية بعض الشيء أنها "لم تسمع في حياتها" أغنية "يو تي كييرو تانتو" (أحبك كثيرا) للمغني الكوبي ليفان رافاييل كاستييانو المعروف بـ"ليفام".

من جهته، قال كارلوس الذي لحن الأغنية وكتب جزءا كبيرا من كلماتها بمساعدة المنتج أندريس كاسترو المتهم أيضا من قبل شركة "سوني ميوزيك": "لم أكن أعرف ليفام".

في حين قال ليفام وشركة الإنتاج "ماريلا ديانيك روميو" التي يتعاون معها إن أغنية "لا بيسيكليتا" التي فازت بجائزة "غرامي لاتينو" في العام 2016 كأفضل أغنية، نسخت جزئيا من أغنية له أصدرها في العام 1997.

وأوضح المغني الكوبي "كأنهم يمسون بأحد أولادي لقد سُرقت"، مشيرا إلى أن المنتج أندريس كاسترو تمكن من الوصول إلى أغنيته من خلال وسيط أحد ممثليه.

وليفام يطلب من المحكمة الاعتراف بحقوق المؤلف لما يعتبره سرقة فنية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها شاكيرا اتهاما كهذا. فقد خلص القضاء الأميركي في العام 2014 في نيويورك إلى أن أغنيتها "لوكا" التي حققت نجاحا عالميا هي نسخة غير قانونية عن أغنية ألفها فنان من الدومينيكان في العام 1998.