أميركية تكسب 150 ألف دولار لإعالة طفلتها بعد 50 عاما من الطلاق

بعد 50 عاما تقريبا على صدور حكم بحق زوجها السابق بالمساهمة المالية في تعليم ابنته التي تبلغ الآن 52 عاما، ستمنح الفتاة أخيرا هذه النفقات التي طال انتظارها وقدرها 150 ألف دولار مع الفائدة، وفقا لما ورد في وسائل الإعلام الأميركية.

تزوجت توني أندرسون (74 عاما) دون لينهرت في العام 1966 لكن الزوجين انفصلا بعد عامين وولادة طفلة.

وكجزء من إجراءات الطلاق، أمر القاضي الوالد بالمساهمة ماليا في تعليم الطفلة بمبلغ 210 دولارات شهريا لمدة 30 شهرا، ثم بدفع 160 دولارا شهريا حتى تبلغ عامها الثامن عشر.

وقالت أندرسون لشبكة "سي ان ان"، "كان الشيك الأول بلا رصيد ثم توجه إلى كندا مع صديقته وكان له طفلان آخران وقد اختفى تماما".

ونجحت مصممة الديكور الداخلي في لوس أنجلوس في تربية ابنتها بمفردها وإدخالها إلى الجامعة. لكن المرأة السبعينية تقول إنها تنفد من المال وهي مجبرة على تأجير جزء من المنزل الذي تسكنه في كارلسباد في جنوب كاليفورنيا بينما تستمر في العمل بدوام جزئي.

والعام الماضي فقط، أدركت أندرسون أن قانون كاليفورنيا لا ينص على أي فترة للمطالبة بمتأخرات النفقات. وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت زوجها السابق الذي يعيش في ولاية أوريغون (غرب).

وحصلت أندرسون على كل مستحقاتها مع فوائد 10% على مدى 50 عاما، بعد إقامة دعوى قضائية على زوجها السابق.