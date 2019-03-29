بيع رسم نادر لبيكاسو في مزاد.. وهذا سعره

بيع رسم نادر بعنوان "عازفة الفلوت والعارية النائمة" لبيكاسو (1932) يطرح للمرة الأولى في سوق القطع الفنية، الخميس، في مزاد بسعر 286 ألف يورو لدى دار كريستيز في باريس.

والرسم عائد لمتحف الفن الحديث في نيويورك وقد بيع إلى جهة أوروبية غير فرنسية. وكان سعر الرسم مقدراً بين 250 و350 ألف يورو.

وقد نفذ الرسم بالريشة وحبر اللباد وسيذهب ريع بيعه إلى صندوق المشتريات الفنية في متحف الفن الحديث بنيويورك(موما).

ويعود الرسم إلى تشرين الأول/أكتوبر 1932 وهي سنة سجل خلالها بيكاسو إنتاجاً غزيراً. وهو يندرج في إطار مجموعة من الرسوم المنفذة بحبر اللباد تعبر عن حبه وشغفه بماري-تيريز والتر شريكة حياته بين العامين 1927 و1935 ووالدة ابنته مايا.

كما أهدى بيكاسو الرسم إلى تاجر القطع الفنية دانييل-هنري كانفيلير، الذي كان يهتم ببيع أعماله، ومن ثم انتقلت ملكيته إلى متحف موما من خلال هبة من الفنانة والرسامة الأميركية، إيف كليندينين.