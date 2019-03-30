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بالصور.. الظلام يخيم على أشهر المعالم إحياء لساعة الأرض

المصدر: العربية.نت
سنغافورة
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أحيت مدن بأرجاء العالم "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار، في دعوة إلى القيام بعمل عالمي بشأن تغير المناخ.

وشاركت قناتا "العربية" و"الحدث" في ساعة الأرض عبر إطفاء الأنوار في الاستوديو.

كما شاركت عدة مدن من حول العالم في الفعالية، مطفئةً أنوار أهم معالمها.

سيول في كوريا الجنوبية سيول في كوريا الجنوبية

وفي هونغ كونغ، أطفأت بنايات رئيسية على مرفأ فيكتوريا أنوارها الأساسية في الساعة 08:30 مساء السبت، كما ألغيت الفعالية السياحية الشهيرة بالمدينة التي يطلق عليها "سيمفونية الأضواء".

هونغ كونغ هونغ كونغ

بدأ إحياء ساعة الأرض في سيدني عام 2007 وانتشر إلى أكثر من 180 دولة، حيث انضم عشرات الملايين من الأشخاص.

مومباي في الهند مومباي في الهند
بالي في إندونيسيا بالي في إندونيسيا
سيدني في أستراليا سيدني في أستراليا
الماتي في كازاخستان الماتي في كازاخستان
سان بطرسبرغ في روسيا سان بطرسبرغ في روسيا
كاراتشي في باكستان كاراتشي في باكستان

كلمات دالّة

#ساعة الأرض, #المناخ

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