بالصور.. الظلام يخيم على أشهر المعالم إحياء لساعة الأرض

أحيت مدن بأرجاء العالم "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار، في دعوة إلى القيام بعمل عالمي بشأن تغير المناخ.

وشاركت قناتا "العربية" و"الحدث" في ساعة الأرض عبر إطفاء الأنوار في الاستوديو.

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كما شاركت عدة مدن من حول العالم في الفعالية، مطفئةً أنوار أهم معالمها.

وفي هونغ كونغ، أطفأت بنايات رئيسية على مرفأ فيكتوريا أنوارها الأساسية في الساعة 08:30 مساء السبت، كما ألغيت الفعالية السياحية الشهيرة بالمدينة التي يطلق عليها "سيمفونية الأضواء".

بدأ إحياء ساعة الأرض في سيدني عام 2007 وانتشر إلى أكثر من 180 دولة، حيث انضم عشرات الملايين من الأشخاص.