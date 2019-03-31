قتل 7 من عائلة زوجته.. و"نجا" من الانتحار

قتل رجل 7 من أفراد عائلة زوجته رمياً بالرصاص في مدينة دزفول جنوب غربي إيران، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة أنباء "إيرنا"، الأحد، إن مطلق النار استخدم بندقية كلاشينكوف في قتل خمسة رجال وامرأتين، قبل أن يطلق النار على نفسه.

إلا أن مطلق النار نجا وجرى إدخاله المستشفى.

ونادراً ما يحدث عنف مسلح في إيران، حيث يسمح للمواطنين بامتلاك بنادق الصيد المرخصة فقط.

وفي كانون الثاني/يناير 2017، قتل رجل 5 مواطنين رمياً بالرصاص في مدينة آراك وسط إيران. وقبلها بشهر قتل رجل 10 من أقاربه في منطقة ريفية نائية جنوب البلاد.