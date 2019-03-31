ملك المغرب يرحب بالبابا بأربع لغات ومراهق يقتحم موكبه

الشاب الذي اخترق موكب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حين كان يعبر شارع ابن الخطيب بسيارة مكشوفة، متجهاً إلى "صومعة حسان" في العاصمة الرباط، هو مراهق مغربي عمره 17 سنة، من سكان مدينة سلا، القريبة 12 كيلومتراً من العاصمة، ونراه في فيديو أدناه، وهو يسرع إلى حيث كان الملك يحيي آلافاً احتشدوا على جانب الشارع للترحيب به وببابا الفاتيكان "فرنسيس الأول" الذي بدأ زيارة رسمية للمغرب أمس السبت وتنتهي اليوم، إلا أن الأمن المغربي اعترضه ومنعه من تحقيق نواياه.

كان ينوي استعطاف الملك بسبب الوضع الصحي لوالديه، وفق بيان من المديرية العامة للأمن الوطني نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، وورد فيه أنه تم إيقاف القاصر للكشف عن جميع الظروف والدوافع والملابسات المحيطة بتصرفه.

وفي باحة "مسجد حسان" فاجأ الملك محمد السادس ضيفه بإلقائه خطاب ترحيب بأربع لغات أمام الآلاف من الأشخاص من مختلف الديانات، وكان الخطاب الذي اعتبرته وسائل الإعلام المغربية سابقة، بالعربية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية، وفيه اعتبر العاهل المغربي أن زيارة البابا فرانسيس لبلاده حدث استثنائي يبرهن على العلاقات العريقة بين المغرب والفاتيكان.

والزيارة هي الثانية التي يقوم بها أحد الباباوات إلى المغرب، بعد الأولى التي قام بها البابا يوحنا بولس الثاني واستقبله العاهل المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني في 1985 بالعاصمة الرباط، وكانت رداً على زيارة للملك في 1980 إلى الفاتيكان، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس دولة مسلمة إلى الحاضرة.