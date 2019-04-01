هذا ما قاله البابا عن ميسي: لاعب رائع ولكن

يطلق عشاق نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عليه لقب (ديوس) التي تعني "الرب" باللغة الإسبانية لكن بابا الفاتيكان كان له رأي آخر.

وفي مقابلة مع قناة لاسيكستا التلفزيونية الإسبانية، الأحد، أشاد البابا فرنسيس باللاعب القادم من بلده الأرجنتين، لكنه قال إنه لا يجوز وصفه بالرب.



وتابع البابا: "يعد هذا من الناحية النظرية تدنيسا للمقدسات. لا يجوز أن تفعلوا هذا".



وأضاف: "قد يصفه الناس بالرب بمعنى "نعبدك" لكن الرب وحده هو الجدير بالعبادة".



وواصل البابا: "عندما تقول "إنه (ميسي) رب الكرة في الملعب" فهذه طريقة شائعة للتعبير عن نفسك. ومشاهدة ميسي يلعب أمر رائع، لكنه ليس الرب".



ويشتهر البابا فرنسيس بحبه لكرة القدم، وهو عضو في نادي سان لورينزو بمدينة بوينس أيرس.

وسجل ميسي هدفين ومنح برشلونة الفوز على إسبانيول في لقاء قمة قطالونيا، السبت، ليقترب فريقه بذلك خطوة أخرى من لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.