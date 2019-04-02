صدمة في الإمارات.. طائرات من دون طيار تنقلكم للمطار

في خطوة مفاجئة، أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" عن خدمة جديدة تقوم على نقل المسافرين من أي مكان يختارونه في دبي إلى مطار الإمارة على متن طائرات من دون طيار، ليتّضح بعدها أنّها كذبة الأول من نيسان/أبريل.

وكتب المجموعة الإماراتية على حسابها على تويتر "تنقّلوا على متن طائراتنا من دون طيار بين أي موقع في دبي والمطار ابتداء من نيسان/أبريل 2020".

وأضافت أنّ الطائرة تضم مقصورتين مجهزتين بشكل كامل، مشيرة إلى أنّها ستكون مخصّصة فقط للمسافرين الأعضاء من فئة "بلاتينوم"، الأعلى في برنامج مكافآت مجموعة النقل الجوي التي تتّخذ دبي مقراً.

إلا أن متحدّثة باسم "طيران الإمارات" أكدت لوكالة فرانس برس أن الإعلان عبارة عن كذبة الأول من نيسان/أبريل.

يذكر أن "طيران الإمارات" تعتبر إحدى أكبر شركات النقل في المنطقة والعالم، وهي أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وايرباص "ايه-380".

صقور وطعام طائر

من جهتها، قالت مجموعة "الاتحاد للطيران" المملوكة من حكومة أبوظبي إنّها ستدخل "عربة محلّقة لتقديم الطعام على متن طائراتها".

وقالت في بيان "هل حدث من قبل أنّك كنت ترغب بالوقوف أو المرور في الطائرة ولكنك لم تستطع بسبب وجود عربة تقديم الطعام في الممر؟ الاتحاد للطيران وجدت الحل المناسب، عربة تحلّق وتقدّم الطعام في ممر الطائرة بدون أي حواجز"، قبل أن تؤكّد أنها كذبة.

وفي السياق ذاته، أعلن موقع "نمشي" للتسوّق الإلكتروني والمتخصّص بالأزياء أنّه سيبدأ توصيل البضائع إلى الزبائن، من خلال الصقور.

وكتب في بيان "في القريب العاجل ستتمكّنون من استلام طلبياتكم بشكل أسرع من خلال خدمة الصقور (...). نعم، هذا صحيح، فقط قمنا بإعداد مجموعة من الصقور لتوصيل الطلبيات". وتابع الموقع الذي يتّخذ دبي مقراً "تسليم الطلبيات مضمون في ثلاث ساعات من خلال الصقور التي تسافر بسرعة 390 كلم في الساعة".

لكن الموقع عاد وكتب "إنّها كذبة الأول من نيسان/أبريل".