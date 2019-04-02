فيها استقبل زعماء العالم.. خيمة القذافي للبيع

عرض مواطن ليبي خيمة القذافي الشهيرة التي كان يستقبل فيها الرؤساء في ليبيا ويسافر بها في تنقلاته الخارجية، للبيع على الإنترنت.

وقال مالك الخيمة مسعود المشاي في تصريح لـ"العربية.نت": إنه حصل على واحدة من الخيم التي يمتلكها القذافي، من أحد المقربين منه، بعد سقوط نظامه واحتفظ بها في بيته بمنطقة الشقيقة جنوب مدينة غريان غرب ليبيا، حتى اليوم الذي قرّر فيه بيعها، لافتا إلى أنها مكتملة ولا ينقصها شيء".

وأضاف أنه منذ عرضها للبيع على الإنترنت، تلقى عدة عروض لشرائها من مناطق سبها والجفرة وطرابلس داخل ليبيا، وكذلك من خارجها بالتحديد من مصر وبريطانيا، وأعلن أن أعلى سعر تلقاه لبيع الخيمة هو 37 ألف دينار ليبي (حوالي 27 ألف دولار)، لكنه لا يفكر بعد في التنازل عنها مقابل هذا المبلغ.

وتحدّث المشاي عن خصوصيات الخيمة، وقال إنها "نوعية نادرة لا يملكها إلا معمر القذافي، إذ تتميز بقدرتها على مقاومة المياه، وبتصميم مميّز وفريد للغاية، حيث تتزيّن من الداخل بزخرفة هندسية رائعة وإبداعات من النقوش الجميلة، وترتكز على أعمدة صلبة.

وكان القذافي يحرص على استقبال كبار زواره وضيوفه في ليبيا داخل خيمة بدوية، وعلى نصبها في الدول التي يسافر إليها في زيارات رسمية، على غرار إيطاليا وفرنسا وروسيا، بينما فشل في نصبها خلال زيارته إلى نيويورك عام 2009 أثناء مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما رفضت السلطات الأميركية تمكينه من مكان في حديقة "سنترال بارك" بمنطقة منهاتن.