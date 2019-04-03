أنجلينا جولي لا تستبعد الترشح لمنصب عام

لا تستبعد أنجلينا جولي الترشح لمنصب عام.

ورداً على سؤال في حديث مع مجلة "بيبول"، قالت الممثلة البالغة من العمر 43 عاماً وسفيرة الأمم المتحدة للصحافي "لا تيأس مطلقا!" بشأن رؤيتها يوماً مرشحة لمنصب عام، لكن جولي قالت إنها "تتطلع إلى الآخرين من أجل القيادة".

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وفي دورها مع مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، حثت جولي الدول في الآونة الأخيرة على نشر المزيد من قوات حفظ السلام من أجل منع العنف الجنسي ضد اللاجئين.

وفي حديثها من "بيبول"، دعت جولي لتغيير القوانين التي تتعلق بالنساء وحقوقهن.

ومنذ انفصالها عن براد بيت قبل أكثر من عامين، تركز جولي على أطفالها الستة وعملها، حيث يدخل أكبر أبنائها، مادوكس، الجامعة خريف هذا العام.

وانتهت جولي من دورها في فيلم "ماليفسنت: سيدة الشر" الأول لها منذ أربعة أعوام، والمقرر عرضه في أكتوبر/تشرين أول.

وستنشر المقابلة الكاملة لجولي مع "بيبول" في عدد 15 أبريل/نيسان.