عرض النسخة المصغرة الوحيدة من مدفع برج إيفل بالمزاد

سيعرض ورثة ابنة غوستاف إيفل للبيع في مزاد النسخة الوحيدة لمدفع برج إيفل الذي كان يدق منتصف النهار حتى العام 1914، على ما ذكرت دار "كريستيز" للمزادات.

ويُقدر سعر هذا النموذج الصغير بين 10 و20 ألف يورو، وقد قدمه له شوبير صانع الأسلحة في باريس الذي بنى المدفع المعروف باسم "إيفل".

ويبلغ طول نسخة هذا المدفع 65 سنتميتراً، وهي مصنوعة من البرونز والنحاس الأصفر وخشب الجوز والخشب الوردي. وكان غوستاف إيفل يضعها على مكتبه في برج إيفل.

وقد نصب المدفع في البرج الشهير منذ تدشينه في العام 1889 في الطابق الثاني منه، وكان في الأساس يعلن يومياً افتتاح المعرض الدولي وإقفاله.

وحتى العام 1914 كان حلول ساعة الظهيرة يُستقبل بطلقة مدفع.

وقال سيمون دو مونيكو، مدير قسم الفنون التزيينية في دار "كريستيز" للمزادات: "من المؤثر فعلاً عرض عمل بهذه الرمزية في تاريخ بايس وبرج أيفل للبيع في مزاد، وهو خصوصا مرتبط مباشرة بغوستاف إيفل".